Landsbysamråd er begyndt at samle underskrifter i håbet om at afværge salg af præstegården i Flødstrup. Menighedsrådets formand forudser, at man blive nødt til at udskyde beslutningen til senere på foråret.

Flødstrup/Langtved/Ullerslev: - Goddag, må jeg forstyrre et øjeblik?

Per Mørck Christiansen har taget opstilling foran Gunhild og Kent Helmer Pedersens hjem ved friskolen i Langtved og rækker stakken af papirer frem. Over 120 personer har allerede skrevet under i protest mod et forslag om at sætte præstegården i Flødstrup til salg. Dertil kommer cirka elektroniske underskrifter på Facebook.

Sagen kort I efteråret 2017 kunne Fyens Stiftstidende første gang fortælle, at Flødstrup-Ullerslev menighedsråd overvejede at sælge præstegården i Flødstrup. Der kom bag på mange af de lokale beboere i byen, men ikke medlemmerne af menighedsrådet, der har arbejdet med forslaget gennem længere tid.Tilhængerne argumenterer blandt andet med, at det er dyrt at vedligeholde en 400 år gammel bygning. For de samme penge kunne man investere i en moderne bygning, der appellerer til en moderne præst.



Sludder, siger modstanderne. De køber heller ikke argumentet om, at det bliver svært at tiltrække en ny præst til Flødstrup, der - modsat Ullerslev - hverken har børnehave, skole eller købmand.



I forvejen har menighedsrådet købt den tidligere landejendom Dalgaard, der ligger ved siden af kirken i Ullerslev. Her har man indrettet kontorer til præsterne og mødelokaler, men det er ikke muligt at indrette præstebolig på Dalgaard.

Det er landsbysamarbejdet i Flødstrup Sogn, der har taget initiativ til indsamlingen. Formålet er at lægge yderligere pres på Flødstrup-Ullerslev menighedsråd, som inden længe afgør præstegårdens skæbne.

- Vi vil gerne sende et signal om, at man skal holde fingrene fra den sidste funktion, vi har tilbage i Flødstrup. For mig at se er der ikke nogen rationel grund til at sælge præstegården. Jeg har selv siddet som formand for menighedsrådet og ved godt, at selvfølgelig er der omkostninger forbundet med at vedligeholde en gammel bygning. Men skal man bygge en ny præstegård i Ullerslev med de krav, der vil være til det, så snakker vi måske tre millioner kroner. For de penge kan man godt nok nå langt med en vedligeholdelse. Det er heller ikke sådan, at en driftsbesparelse vil komme Flødstrup Sogn til gode. De penge havner i stedet i provstiets kasse, og så er der andre, der får glæde af dem, forklarer han.

“ Nu virker det mere som en gang lusk, og jeg kan ikke lide, når man går bag om ryggen på folk eller vil slette 400 års historie. Per Mørck Christiansen, tidligere formand for menighedsrådet i Flødstrup

Personligt er den tidligere menighedsrådsformand også forarget over, at hele diskussionen for eller imod et salg er foregået hen over hovedet på folk.

- Der har ikke været nogen offentlig debat. For eksempel havde det været oplagt at gøre til et tema i forbindelse med et menighedsrådsvalg. Så var det foregået ærligt. Nu virker det mere som en gang lusk, og jeg kan ikke lide, når man går bag om ryggen på folk eller vil slette 400 års historie, bemærker han.