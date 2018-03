Computerspil er ikke kun er en inaktiv hobby for chipsspisende teenagere, der vender døgnet på hovedet bag nedrullede mørklægningsgardiner.

Den fordom er i løbet af de sidste par år blevet pløkket godt og grundigt ned ved den ene kæmpeturnering efter den anden, hvor unge danskere har deltaget - og vundet - i kampe om millioner af kroner.

E-sport er kommet på danskernes læber, og det kan mærkes hos foreningen XI Esport, der holder til i det sydvestlige Odense.

XI Esport XI Esport er en e-sportforening, der har træningslokaler i FKS Hallen i Dyrup i Odense SV. Foreningen blev stiftet i 2015 under navnet FIO-esport.



For et år siden smeltede foreningen sammen med organisationen XI Gaming og blev til XI Esport.



XI Esport har i dag over 35 aktive børn og unge, der træner forskellige computerspil. Foreningen har hold på flere niveauer.



Det bedste hold, de har, er et elitehold i counter strike, der ligger blandt de 20 bedste hold i Danmark.

I disse dage har foreningen for første gang en spiller med til en verdensomspændende turnering, der finder sted i Kina. Her dyster 26-årige Mathias Prip mod nogle af verdens bedste gamere om en præmiesum på nette 2.1 millioner kroner i spillet Hearthstone.

- Det har en enorm brandingværdi for os, fordi vi egentlig bare er en lille forening, fortæller formanden Sebastian Michaelsen.

Alligevel er det allervigtigste for ham fortsat, at XI Esport er en breddeforening, der både rummer stortalenter og hobbyspillere.

- Da vi startede i 2015, var e-sport ikke eksploderet endnu. Men der var et behov for det herude, og vi ville gerne skabe et sted, hvor de unge, som ikke går op i fodbold eller håndbold, men e-sport, også følte, at de kunne komme, blive anerkendt og møde andre i øjenhøjde i stedet for at sidde derhjemme alene. For det var lidt en mangelvare i e-sporten, siger han.

Dengang arbejdede Sebastian Michaelsen som pædagog på en ungdomsskole. Han havde selv spillet computer det meste af sit liv, og derfor kørte han noget undervisning i spillet counter strike for børnene.

Det viste sig hurtigt, at en gruppe unge - lidt rodløse - drenge, virkelig fandt det interessant, og Sebastian Michaelsen valgte derfor at stifte en forening, så de også havde et sted at mødes om aftenen.

