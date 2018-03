Filmanmeldelse

Søndag den 29. juli 1890 døde den 37-årige hollandske maler Vincent van Gogh i den lille franske by Auvers-sur-Oise. To dage tidligere havde han skudt og dødeligt såret sig selv i markerne uden for byen. Spørgsmålene var mange. Ikke mindst for eftertiden, hvor van Gogh blev en ikonisk kunstnerskikkelse. Hvor havde Vincent revolveren fra? Og hvis det dødelige skudsår ikke var selvforskyldt, hvem var så gerningsmanden?

Med portrætfilm "Loving Vincent" forsøger filmskaberne Dorota Kobiela og Hugh Welchman både i form og indhold at tegne et levende og anderledes portræt af den legendariske hollandske kunstner.

Filmen, der udspiller sig i et univers, hvor alt er tonet af van Goghs stil og udtryk, fortæller kun om van Gogh i flashbacks, drømmeagtige glimt og erindringsbillder. Den egentlige handling snor sig om den unge, arbejdsløse Armand Roulin, som forgæves har forsøgt at levere kunstnerens sidste brev, og nu har søgt mod Auvers-sur-Oise, hvor han fascineres og gribes af den fattige kunstners skæbne.