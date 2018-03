Dramatisk ser det ud, men er kun blikfang for koncerten med The Blues Brothers Souvenir Show på lørdag, at Bastionens ene p-plads er optaget af to smadrede politibiler.

Nyborg: Umiddelbart ser det noget dramatisk ud, og hvordan kan det i det hele taget lade sig gøre, at to amerikanske politibiler fra 80'erne smadrer sammen på den ene af Nyborgs kulturhus Bastionens parkeringspladser - endda helt oppe i krogen ved fortovsgelænderet?

Det kan det, fordi det hele er blikfang og opstillet og arrangeret som blikfang for koncerten på lørdag med The Blues Brothers Souvenir Show. Den danske rhythm'n'blues-gruppe spiller den musik, som gruppen The Blues Brothers er kendt for, især fra kultfilmen af samme navn fra 1980, en film, som ikke kun er kendt for sit soundtrack, men også for filmhistoriens største politibil-jagt, hvor politibil efter politibil bliver smadret. Nogen har forsøgt at tælle, hvor mange, en nøjagtig opgørelse fremgår ikke af omtalen på Wikipedia, men det anslås i en artikel, at 60-70 politibiler når at blive smadret.

Det er den musik- og filmhistorie, Bastionen markerer med det særegne blikfang forud for koncerten lørdag.

Idéen til den midlertidige installation er kulturhusleder Tue Fabricius'. Marslev Auto har leveret de to miljøbehandlede bilvrag, og det er fire elever fra IB-linjen på Nyborg Gymnasium, der under deres ugeophold på Bastionen blandt de praktiske opgaver har haft at male bilerne, så de ligner noget, politifolk i USA kørte rundt i i slutningen af 70'erne.

De fire politibil-malere er Max Morand, Frankrig, Camilla Kjeldmann, Luxembourg, Tamara Jo Ben Gazi, Egypten og Schweiz, og Vanessa Larsen, Venezuela. Sammen med andre af deres kammerater er de i denne uge i forbindelse med deres undervisning på Bastionen for at hjælpe med småopgaver i det store kulturhus.

Og bilvragene bliver afhentet igen på mandag af Marslev Auto, lover Tue Fabricius.