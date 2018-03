Replik: Til TV2's kommunikationschef Anne-Mette Bro Jöhncke: Jeg vil gerne supplere med nogle oplysninger, da - som du skriver - det gavner debatten, at alt kommer frem i lyset.

Rigtigt, at man ikke har modtaget licens siden 2004. Men den licens, man betaler til DR, går også til andre end DR. F. eks. til TV2s regioner og Radio24Syv med flere.

Så modsat, hvad en del mennesker tror, er det ikke DR, der får alle pengene. I 2015 gik 228,90 kr. til TV2s regioner. Regionerne udsender regionale reklameblokke, men indtægterne herfra tilfalder TV2/Danmark. Så det er altså ikke ALLE pengene, TV2 selv tjener til deres drift/forbrug.

Med hensyn til overforbruget på TV-stationerne glemte jeg lige at nævne OL i Rio. Læste dengang, at de begge var repræsenteret med over 50 personer. Tror ikke, alle havde beskæftiget sig med sport inden da. Svensk TV havde 2 personer derovre.

Hvordan mon det kan være, at der oftest i weekender kun er en oplæser frem for to på hverdage?