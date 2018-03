Fyns Amts Avis: Rejsen ind i det sorte hul

Der har ikke været mange af dem gennem menneskeheden historie, og i dag er der nærmest fortvivlende få.

Den slags genier, som ud over at være umanerligt kloge på deres felt også kan formidle deres viden på en måde, så alle vi andre almindeligt dødelige kan få en fornemmelse af perspektiverne ved deres forskning.

Natten til onsdag blev der en færre, da den britiske fysiker Stephen Hawking døde som 76-årig efter en ufatteligt lang kamp for livet.

“ Vi løfter os ikke, hvis vi ikke en gang i mellem rækker ud efter stjernerne.

Alene den kamp fortjener anerkendelse.

Som 21-årig fik han konstateret sygdommen ALS. En sjælden sygdom som med timeglassets ubønhørlighed nedbryder kroppens organer. To år fik den unge mand at leve i, men han bød lægerne og sygdommen trods.

I 1988 fik han oven i en lungebetændelse, som betød, at lægerne måtte skære et hul i halsen på ham. Så var det slut med at tale, og siden kommunikerede Stephen Hawking med omverdenen via den med tiden så kendte computerstemme.

Som forsker var hans store drøm at forene Albert Einsteins relativitetsteori med Niels Bohrs teori om kvantemekanik.

Ambitionen var klar:

"Mit mål er simpelt: Det er at forstå universet helt og aldeles. Hvorfor det er, som det er, og hvorfor det overhovedet eksisterer", sagde han.

Det var et ambitiøst mål, og det lykkedes ham da heller ikke at komme helt i mål, men vi løfter os ikke, hvis vi ikke en gang i mellem rækker ud efter stjernerne.

Det lykkedes til gengæld Stephen Hawking at gøre det fjerne univers nærværende.

Fra de sorte huller til spørgsmålet om liv på andre planeter.

Fra sin faste plads i kørestolen formåede han at betragte jorden fra et helikopterperspektiv.

Som for eksempel med citatet:

"I millioner af år levede menneskeheden som dyr. Så skete der noget, der udløste fantasiens kraft: Vi lærte at tale, og vi lærte at lytte. Tale har tilladt kommunikationen af idéer, hvilket har gjort mennesker i stand til at arbejde sammen og bygge umulige ting. Menneskehedens største bedrifter er sket ved at tale sammen og de største nederlag ved ikke at tale sammen."Det er sørgeligt aktuelle ord, som de fleste statsledere såvel som fædre, mødre, børn, venner og kærester med fordel kan tage til sig.Det sidste spørgsmål er, hvad der nu venter Stephen Hawking.Selv var han ikke i tvivl."Jeg tror, at den mest simple forklaring er, at der ikke er en gud. Der var ikke nogen, der skabte universet, og der er ikke nogen, der styrer vores skæbne. Det har ledt mig til den konklusion, at der formentlig ikke findes en himmel, og at der ikke findes liv efter døden. Vi har ét liv til at sætte pris på det fantastiske univers, og det er jeg taknemmelig for."