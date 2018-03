Bodybike

Det koster 625 pr. cykel. Enten møder du op i OBBC, hvor du kan melde dig til og betale i receptionen. Ellers sender du en mail til holdkoordinatoren på tina@obbc.dk , så bliver du hjulpet videre derfra. OBBC skal have et navn, adresse og mail på den, som er ansvarlig for cyklen.

Christian Mentzoni er klar som instruktør og OBBC er vært når der fredag den 23. marts kl. 16 køres 24+1 bodybike hos OBBC på Rugårdsvej 23. Alle med interesse for bodybike/spinning er velkomne. Eventen er åbent for såvel medlemmer af OBBC som udefrakommende. Du kan teste dig selv af og prøve kræfter med alle 25 timer selv - eller I er velkomne til at være flere om at dele en cykel.

- Der startes kl. 16:00 fredag, og køres 50 minutter, så er der 10 minutters pause, og så køres der igen kl. 17, og så fremdeles i 25 timer. Hver time vil der være et nyt program med et tema. Programmet offentliggøres separat, således I har mulighed for at dele timerne mellem jer efter musiksmag, hvis I er flere om at køre på en cykel. Der vil være enten sygeplejerske eller medicinstuderende til stede under hele eventen. Så er uheldet ude med væskemangel, fibersprængning eller lign, kan vi hjælpe på stedet, siger Christian Mentzoni.

Som deltager sørger du selv for din forplejning. OBBC sørger for nem adgang til at få fyldt vandflasken samt enkelte serveringer af elektrolyt-drik.

Publikum er velkomne hele døgnet, også hvis du ikke er medlem af OBBC. OBBCs reception er bemandet og åbent hele natten.