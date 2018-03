Cd-anmeldelse

Det er længe siden, der på en dansk jazzudgivelse er hørt et så tæt og fasttømret sammenspil som på denne skive, hvor guitaristen Morten Haugshøj står for 90 procent af kompositionerne. Han har omgivet sig med dybt engagerede medspillere, Jesper Løvdal på både krads og blid tenorsax, Simon Gorm Eskildsen på loyalt og medfabulerende klaver, og så Thomas Sejten på bas og Anders Mogensen på trommer. Alle får fin plads, og de to sidstnævnte synes at holde rytmisk styr på det hele, Sejten med en smukt insisterende, men også medrivende bas, og Anders Mogensen i usædvanlig hopla og med en fantasirigdom, der siger spar to.

Der er ret udfordrende numre undervejs, hvor saxofonspillet er i absolut front, f.eks. i "Bastardo", og så er der herlige og melodiøse ballader med Morten Haugshøj forrest i lydbilledet, lyt f.eks. til "She Amazes Me". Den gode melodi er i det hele taget fremherskende, melodier, der så bare udvikler sig undervejs, hvortil alle fem i høj grad bidrager i det tætte fællesskab. En lille hilsen til Sonny Rollins er det også blevet til i en forrygende udgave af hans "Pent-Up House", mens guitaristen Wes Montgomery og Barney Kessel, begge næppe uden en inspirationsfinger eller to med i spillet, får deres hyldest i Haugshøjs lille, fine "Blues for Barney & Wes", som passende er sidste skæring på denne rare udgivelse.

Jazz: Morten Haugshøj Group: "The Street Doctor"

Egenudgivelse