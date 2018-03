Forklaring

Ukrudtsmidlet chloridazon blev brugt i over 30 år indtil det blev forbudt i 1996. Nu viser nye undersøgelser, at drikkevand over hele landet er forurenet af stoffet.

Forurening: I årevis har danskere drukket vand, der er inficeret af desphenylchloridazon, der er et restprodukt af det aktive ukrudtsbekæmpende stof chloridazon. Det viser omfattende undersøgelser, som Geus, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, har foretaget over alt i landet.

Pesticider i drikkevandet Et restprodukt af stoffet, desphenyl-chloridazon, er påvist i 26,3 procent af de undersøgte drikkevandsboringer.Indholdet var højere end grænseværdien i 9,7 procent af de undersøgte boringer.



Sprøjtemidlet blev solgt i Danmark i perioden fra 1964 til 1996 og blev især brugt ved bekæmpelse af ukrudt i roemarker.



I 2017 kom desphenyl-chloridazon på listen over de stoffer, som vandværkerne overvåger drikkevandet for.



Selv om fundet af chloridazon overstiger grænseværdien, er der ifølge Miljøstyrelsen ikke tale om et sundhedsskadeligt niveau.



De koncentrationer, der er fundet af stoffet, udgør ifølge Miljøstyrelsen ikke en "uacceptabel risiko for sundheden, idet niveauet er væsentligt lavere end det acceptable daglige indtag".



(Kilder: GEUS, Miljøstyrelsen, Ritzau)

Mere end hver fjerde drikkevandsboring, helt præcist 26,3 procent, indeholder således stoffet, i adskillige tilfælde over grænseværdien, viser undersøgelserne.

Avisen Danmark har bedt statsgeolog i Geus' geokemiske afdeling, Claus Kjøller forklare, hvad der er op og ned i forureningen.

- Hvor alvorlig en forurening er der tale om?

- Man kan i hvert fald sige, at forekomsten af stoffet er større end vi troede og tidligere har set, at grænseværdien er overskredet i hver tiende boring, og at stoffet befinder sig i såvel grundvandet generelt som i drikkevandsvandboringer.

“ Vandværkerne bliver nødt til at lukke boringerne med for høje koncentrationer Claus Kjøller, statsgeolog i Geus' biokemiske afdeling

- Drikke- og grundvand har ikke før nu været undersøgt for dette stof. Hvorfor ikke?

- Det er fordi, det overvågningsprogram, Miljøstyrelsen sætter op, er et dynamisk program, hvor der kommer stoffer til og fra alt efter, hvordan man vurderer behovet. Desphenylchloridazon blev brugt i stigende grad fra 1964 og frem til omkring 1981, derefter klingede forbruget af, indtil det blev forbudt i 1996. Fra 1998 til 2003 kiggede man efter moderstoffet chloridazon. Her gjorde man kun få fund, og de var under grænseværdien. Herefter valgte man at kigge efter andre stoffer, hvor det blev vurderet, at der var større risiko for udvaskning til grundvandet. Først senere er man blevet opmærksom på, at nedbrydningsprodukterne for disse pesticider er et problem.