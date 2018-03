Sagen endte tirsdag formiddag i retten i Svendborg. Her blev han dømt for forsøg på blufærdighedskrænkelse på baggrund af de ting, han sendte og skrev, og forsøg på samleje med en person under 15 år. Samtidig blev han dømt for besiddelse og udbredelse af børnepornografi.

Samlet fik den 21-årige en dom på fem måneders betinget fængsel med krav om, at han går i sexologisk behandling.

- Det, der er med denne her sag, er, at der ikke er et egentligt offer. Det er en journalist, der udgiver sig for at være en person på 13, der sidder og skriver. Og det afspejler sig også i straffen, forklarer anklager ved Fyns Politi Lone Hesselmark.

- Hvis det havde været et barn, der var blevet forulempet, var straffen blevet noget hårdere.

Samtidig har den dømte fået kontaktforbud på et år frem, der er samme tid som prøvetiden for dommen. Det betyder, han må ikke tage kontakt til unge mennesker under 18 år på internettet eller sociale medier, og hvis han overtræder det forbud, udløses fængselsstraffen.

- Vi har haft en del af de her Qvortrup-sager fra programmet gennem retten, og vi havde en anden sag, som lignede denne her sag ret meget, og det er det niveau, der er lagt, fortæller Lone Hesselmark.