Tryllekunst: The Great Paradox Of Play er navnet på Rapid Eyes nyeste forestilling. Forestillingen omfavner en af vore tids største udfordringer, at se værdien i det unyttige. Den nyttesløse leg hyldes i denne forestilling og danner rammerne om et show, der slipper alvoren og giver plads til leg og tryllekunst. Forestillingen kan opleves onsdag 2. maj kl. 20 på Bastionen i Nyborg og torsdag 3. maj kl. 19.30 i den Fynske Opera/Momentum i Odense (stha).