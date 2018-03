Indsigt

Hvad går "Kultur som Sundhedsbooster" ud på?

Anette: Man samles om kulturelle oplevelser, kommer i et fællesskab, er kreativ og får nogle oplevelser. Man lærer at give sig hen til de oplevelser og slippe alt det, der er træls og udfordrende. Det går fra at være meget 'jeg' og ekskluderet - for det er man jo, når man er ude af arbejdsmarkedet - til at blive 'vi' og være med til at skabe noget. Det åbner en ny verden. Flere deltagere har for eksempel aldrig være på et museum før.

Om Kultur som Sundhedsbooster



Målet er at hjælpe folk der kæmper med deres mentale sundhed gennem kultur, kunst og musik.



Tanken om kultur som mentalt sundhedsfremmende får generelt mere og mere opmærksomhed. Særligt i Region Skåne i Sverige har de arbejdet meget med konceptet, og det er de erfaringer, de danske projekter bygger på.Rekrutteringen til Kultur som Sundhedsbooster sker ofte gennem jobcentret eller gennem lægen. Er man interesseret i at komme med på holdet, der starter til april, kan man kontakte sundhedspilot Anette Honoré på anette.honore@middelfart.dk "Kultur som Sundhedsbooster" har eksisteret i et halvt års tid i Middelfart og er inspireret af projektet "Kultur på Recept", som findes i Silkeborg, Aalborg, Herning, Vordingborg og Nyborg.

Hvad er deltagernes baggrund for at være med i projektet?

Anette: Målgruppen er personer, der er udfordret på deres mentale sundhed. Det kan være angst, stress eller depression, men også sorg eller PTSD (posttraumatisk stresssyndrom, red.).

Hvordan startede projektet?

Henny: Det startede med, at jeg hørte om projektet "Kultur på Recept", som er i andre kommuner. Det kunne vi ikke nå at være med i, men jeg snakkede med kommunen om, om vi ikke kunne starte noget lignende, og det var der lynhurtig opbakning til. Og så støttede Trygfonden økonomisk, så det kunne lade sig gøre. Jeg tror ikke, det handler om, hvad aktiviteterne er, men at det giver mulighed for en oplevelse - n oplevelse, der kan være middel til at få det bedre.

Hvad er det, kultur kan gøre for folk, der har stress eller angst?

Henny: Det at opleve noget og tage noget ind er i stand til at få én et andet sted hen og væk fra sygdom og bekymringer.

Anette: Det har også vist sig at have en positiv effekt på for eksempel blodtryk. Kroppen falder mere til ro, når man oplever kunst eller er kunstnerisk kreativ. Det har en positiv effekt på éns psyke og tro på sig selv. Det, tror jeg, hænger meget sammen med det at kunne skabe noget. Vi ser tydeligt, at deltagerne bliver gladere. Hvis man måler på smil, er projektet en succes.

Henny: Og så giver det dem nogle teknikker, som de kan bruge, når forløbet er ovre. Nogle lærer for eksempel, at musik kan få dem til at falde til ro, eller at de godt kan komme ud ad døren, selvom de har en dårlig dag.

Anette: Det giver dem også et varigt fællesskab, selv når de 10 uger slutter. Undersøgelser fra udlandet viser, at det har en varig effekt for folk med mentale udfordringer. Når vi er samlet, er det ikke til at se, at det er folk, der har det svært, for folk er glade og grinende.

Henny: Og så har det ingen bivirkninger at være kreativ og opleve noget - udover lidt beskidte fingre.