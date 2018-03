Krogsbølle: Børnehaveklassen på Kystskolen afdeling Krogsbølle var onsdag en del af Billedkunstens Dag, som er et årligt tilbagevendende arrangement. Årets tema var åndehuller, og børnene havde tolket det på den måde, at det skulle handle om at tage sig tid. Dagen handler også om at give det omkringliggende samfund en oplevelse og gøre opmærmsom på kunstens værdi. Det hele endte i en nyfortolkning af den gamle trafikkampagne 'Giv dig tid', hvor børnene satte hjerter op på Krogsbølle Bygade, fortæller lederen af børnehaveklassen og billedkunstunderviser Karin Søgaard fra Kystskolen. Børnene havde selvfølgelig fået lov til at sætte dem i folks private skel.