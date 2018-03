- Det bekymrer os allermest, at man splitter juniorklubberne og aftenklubberne. Vi kender jo børnene, fra de er små, til de kommer i aftenklubberne, og det er rigtig ærgerligt at lave om på det, for der er situationer, hvor vi får stoppet nogle ting, før det går galt, siger Mads Froholdt, der er tillidsrepræsentant for pædagogerne i klubberne. Arkivfoto.