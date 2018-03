Læserbrev: Hvad har Nordfyns Kommune gang i?

Tillad mig som bedsteforælder at ytre mig i en sag, som desværre er et arketypisk eksempel på en tendens, der breder sig foruroligende i vores samfund.

For gud ved hvilken gang, hører vi, at Aktivitetshuset i Otterup enten skal nedgraderes eller omstruktureres til ukendelighed - skal "SFO-iseres". Når vi efter besøg til et arrangement i Aktivitetshuset kører hjem til vores hjemstavn, er vi grønne af misundelse og spørger hinanden: Ved Nordfyns Kommune overhovedet, hvilket fuldstændig unikt sted, der her er tale om? Det drejer sig simpelthen om en af Danmarks få tilbageværende fritidshjemslignende institutioner med en sjæl, en kvalitet og et aktivitetsniveau, der nok ikke er at finde i en SFO.

Man synes desværre, det er så rationelt, at børn skal tilbringe deres institutionsfritid samme sted, som de går i skole.Nu er der jo desværre ikke nogen lov, der direkte forbyder politikere at gebærde sig tåbeligt. Hvorfor skulle Nordfyns Kommune i så henseende være anderledes end andre kommuner? Det er som politiker altid nemmere at følge et forvaltningsnotat - indelukket skrivebordstrategi vinder altid over den friske luft!

Den tendens, jeg omtalte, er den landsomsiggribende devise, der hedder: Hvis noget fungerer, så skal det ændres! I forlængelse af en sådan tankegang følger altid noget med at lægge så mange forskelligartede institutioner som muligt ind under samme hat. Hvad med først som sidst at lægge alt ind under ældreplejen - det er sådan overordnet set der, vi alle sammen ender?

Årgange af unge mennesker i Otterup har haft et kreativt og dannelsesmæssigt frirum i Aktivitetshuset. Væk fra skolen. Et sted med autentiske voksne, der ved, hvad de har med at gøre. Et utal af fantastiske arrangementer er stedets DNA: Open Air-koncert, Filmgalla, Halloween - stedet har sin egen aura og en helt unik atmosfære.

Hvorfor vil Nordfyns Kommune ikke være foregangskommune, hente tilflyttere og børnefamilier? Kom bare hid, vi har noget, de andre ikke kan konkurrere med. Nordfyns Kommune er ved at begå en eklatant fejltagelse. Jeg håber, vi i dette samfund engang i en forhåbentlig ikke alt for fjern fremtid er blevet færdige med misforstået at spare, centralisere og rationalisere os ihjel.