Har du en ble i overskud? Vil du så ikke give den til regeringen? Den tisser nemlig stadig i bukserne.

Ja, de har altså på trods af alderen ikke lært, at det med at væde bukserne med kropsvæsker for varmens skyld er en dårlig idé.

Det er imponerende, at en selvproklameret borgerlig regering ikke kan se det hovedløse i sit ghettoudspil. At flytte uintegrerbare og kriminelle migranter hjælper ingenting. Man bliver altså ikke kriminel af særlige mursten, men af forkert indstilling.

Og helt ærligt, hvordan mon en kriminel med et had til Danmark vil reagere, når vedkommende bliver smidt fra hus og hjem? Jeg tror simpelthen ikke en fløjtende fis på, at det pludseligt skulle føre til en vilje til at lære vores sprog, tage vores værdier til sig og få sig et arbejde.

Men vi kan jo sagtens løse problemet, hvis vi nu bare prøver noget nyt. Jeg foreslår, at vi sender kriminelle indvandrere ud af landet, når de bryder vores love, og jeg tror faktisk på, at det vil virke.

Så om regeringen tisser i modvind eller i bukserne, gør ingen forskel, den får det koldt inden længe.