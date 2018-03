Markedsføring. Facere er brandirriterende

Jeg elsker at snakke med vildtfremmede mennesker på gaden. Også unge mennesker (jeg er selv 60).

Men de såkaldte facere, der prøver at sælge velgørenhed, billigere strøm eller telefonabonnementer, driver mig til skrigende vanvid. De er alle vegne og antaster mig fire-fem gange dagligt eller mere.

Jeg er efterhånden blevet temmelig brysk i min afvisning, og deres tillærte "kan du have en god dag" gør mig ekstra irriteret.

Jeg ved godt, at de unge gør det for at tjene penge, så inden jeg flår hovedet af en af dem, henvender jeg mig til de organisationer, der står bag: Nu har jeg F..... galme fået nok. Jeg bryder mig ganske enkelt ikke om jeres markedsføring, og jeg finder det absolut uetisk, at I udsætter unge, der har brug for en indtjening, for nedværdigelse og irritation. I kan rende mig i agterdækket, for så længe I bruger den slags metoder, får I ikke en bøjet femøre af mig. I er simpelt hen sortlistet.

Jeg ser meget gerne at repræsentanter for de firmaer og organisationer der generer mig groft på denne måde forklarer både mig og de stakler, der er ansat som facere, hvorfor de tillader sig at gøre det. Gerne i et svarindlæg her i avisen.

"Kan I have en god dag ..."