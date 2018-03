Anmeldelese

Hvis man hører de første fire numre på Thomas Helmigs "Takker" på et state of the art-anlæg, kan man ikke undgå at blive glad i låget. Miksertroldmanden med navn om en racerbil, Tony Maserati, har fiflet med de musikalsk tilbageskuende numre og givet dem et stramt og spændstigt udtryk. Lutter vellyd, hvor man kan svælge i lækre finesser og fryde sig over, at selv maskinerne svinger som død og kritte. Maseratis sikre smag får resultatet til at overskygge det lidt fattige electropop-lydbillede.

Det absolut radio-egnede åbningsnummer, "Vi er de eneste", har en sylespids 80'er-trommelyd og en af albummets mest velskrevne tekster. Den brusende "Kærlighed (mutters alene)" bliver skæmmet en smule af et lovlig oppulent ekkoomkvæd og en væg af lyd, der får de enkelte instrumenter til at mudre. "De ensomme" er soulet Helmig Classic med et nutidigt tvist. Glem den ubehjælpsomt flirtende og (selv)udleverende tekst på "Burberry og l'Occitane", og synk ned i den rendyrkede Whitney Houston-sound.