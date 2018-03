Vaner. Bon'en med? Ha' en god dag

Når noget gentages i det uendelige, bliver det let ligegyldigt. I takt med at konkurrencen bliver forstærket, forsøger alle supermarkeder at finde på nye måder at trække kunder til på.

For at fremtræde mest personlig bliver det pålagt alle kassedamer og -mænd at slippe enhver kunde med ordene: "Bon'en med? Ha' en go' dag!"

Dog med et mellemrum imellem disse to udtalelser, så kunden kan nå enten at sige: "Ja tak" eller "Nej tak." Dette sker fuldstændig robot-agtigt, og ofte glemmer det pågældende kasse-menneske, hvad der er blevet svaret, og man får som kunde rakt en kvittering hen imod sig, selvom man faktisk lige har takket nej til tilbudet. Jeg er sikker på, at disse velmenende kasse-mennesker mumler ordene: "Bon'en med? Ha' en go' dag" i søvne til stor fortrydelse for eventuelle partnere.

Det er selvfølgelig fint og godt at være høflig i vores dagligdag, men når det uundgåeligt bliver liret af som en indlært lektie, mister det helt sin betydning, og de fleste kunder ville garanteret gerne være det foruden.

Selv forsøger jeg som kunde at gøre det personligt ved at standse op og sige et eller andet, der kan bryde det robot-agtige ved udtalelsen, som f. eks.: "Nej, tak, jeg har ikke brug for at tjekke kvitteringen, for jeg stoler på dig, og hvis jeg uforvarendeskulle blive snydt for et par kroner, så regner maskinen nok modsat en anden dag."

Og efter udtalelsen: "Ha' en go' dag!" kan jeg f.eks. svare: "Hør her, lad mig lige se, det er onsdag i dag ikke? Jo, jeg skal bare hjem og hygge mig, så jeg skal nok få en god dag, og jeg håber, du ikke er for træt, når du kommer hjem, og at du får en hyggelig aften."

Ofte ser vedkommende først forundret på mig, men ofte løser det op for robot-situationen, og vi ser faktisk hinanden. At det så kan genere folk længere ned i køen, det kan godt være, men det kan jeg leve med. Endnu har jeg ikke fået klager.

Min grundholdning er den, at vi mennesker må være til stede og forholde os til hinanden, og ikke blot opleve hinanden som robotter, og såfremt det er sådan, vi bliver mødt, så er det op til os selv at bryde denne monotoni.

I det hele taget synes jeg vi alle bør gøre noget mere for at være til stede i de situationer, vi kommer i, i løbet af en dag. Det er så nemt at blive fanget af vanemæssige gøremål og udtalelser, og det kræver en indsats at befri sig fra dem.

Vi må hver især sørge for at bryde robot-holdningen i hver eneste situation, som vi kommer i og overfor hvert eneste menneske (og dyr for den sags skyld,) som vi møder i løbet af dagen.

Bon'en med? Ha' en go' dag.