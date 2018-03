Odense havn: Gyselige, monstrøse futteraler

Odense har drømt våde storbydrømme i mange år. Den vil så gerne være en rigtig storby, en moderne metropol man regner med, som bliver omtalt med respekt, ikke bare rundt om i Danmark, men også ude i den store verden.

Så man har sat alle kræfter ind på at give byen en gennemgribende makeover, den kiksede og kejtede kusine fra provinsen skal forvandles til en verdensdame, dr tager alle med storm. Indtil videre er det lykkedes at forvandle byen til een stor byggeplads, men nogle steder begynder man så småt at kunne danne sig et billede af det fremtidige Odense, bl.a. på havnen, hvor en del af byggeriet er færdigt.

Det er ikke altsammen lige vellykket, for nu at sige det mildt. Det er skrumlerne, der er problemet. Selv om man vrider sin hjerne og gør sig den allerstørste umage, er det svært at finde på noget pænt at sige om dem. De fylder mig med melankoli - det samme vemod, som jeg oplevede da den nye banegård i Odense stod færdig, og den samme undren - var det virkelig det bedste man kunne præstere?

Da den nye banegård skulle bygges, havde man en unik chance for at skabe byen et værdigt vartegn, en spændende, interessant og smuk banegård, der kunne være til glæde for byens borgere og give de mange turister, der ankommer med tog, et positivt førstehåndsindtryk af byen.

Men man forpassede chancen og valgte i stedet at bygge kompromissernes kompromis, et rædselsfuldt skrummel, der stadigvæk står som en skamstøtte over de ansvarlige, eller måske rettere sagt uansvarlige beslutningstagere.

Nu har man så af uransaglige grunde bygget nogle flere skrumler nede på havnen. Meget uforståeligt. Er Odense så tynget af et provinsielt mindreværdskompleks, at man er parat til at acceptere selv den grimmeste klods af en bygning, når bare den er stor og bombastisk og lugter lidt af storby?

Jo flere etager vi kan stable ovenpå hinanden, jo flere mennesker vi kan få presset sammen pr. m2 byggegrund, desto bedre er det tilsyneladende. Måske føler man i Odense, at det giver byen et skær af metropol? Det er ikke helt Manhattan, men det smager lidt af fugl.

Der er både skidt og kanel på den genfødte havn, og det er selvfølgelig et spørgsmål om smag og behag, om man føler sig tiltrukket eller frastødt af de forskellige arkitektoniske åbenbaringer. Hvad bliver historiens dom? Er nybyggeriet på Odense havn et arkitektonisk vidunder, en perlerække af smukke bygninger med en langtidsholdbar skønhed, der vil fascinere og tiltrække mennesker i mange år fremover, eller vil det, når nyhedens interesse og den intense opreklamering mister sin kraft, vise sig at ikke alt det man har banket op nede på havnen er et skridt i den rigtige retning, måske snarere tværtimod.

Er der ikke en reel risiko for, at de mest gyselige af de monstrøse futteraler til opbevaring af mennesker, der nu står plantet på Odense Havn, med stor sandsynlighed vil ende som moderne slum og ghetto? Ikke i dag. Ikke i morgen. Men i løbet af et par årtier.