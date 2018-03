Odense bygger og bygger. Mere fokus på arkitekturen, tak

På det seneste har man i disse spalter kunne se forskellige indlæg til den aktuelle debat om, hvad og hvordan der skal bygges i Odense - og særligt, hvem der skal ligge snitfladen herfor, når et projekt skal godkendes.Skal der fortsat bygges flere monetome hvide bygninger af uinteressante betonelementer, som vi i stigende grad ser skyde op på havnens arealer - eller bør byen ikke bestå af flere måder at opføre og integrere bygninger i et bedre samspil på?

God arkitektur kan sammenlignes med god musik - hvor flere elementer indgår i en helhed, hvor der er samspil mellem flere instrumenter. Som i en velkomponeret symfoni, der dannes af en sammenstilling af form og proportioner i en afstemt balance, en rytme af bygningselementer med pauser, frekvenser, detaljer og materialitet. Dette kan fremstå med ro og enkelthed - eller med stor volumen, hvor de enkelte dele virkelig spiller og skaber opmærksomhed. I den rette sammenhæng giver dette mening og kvalitet til både helheden i et bygningsværk - dets funktioner - oplevelse af rumforløb - teknik og komfort - men også i samspillet med udearealer - byrum og nabobygninger.

Kort sagt, god arkitektur består af en komposition af bygningsdele, hvor sammenstillingen og brug af materialer kan lykkes eller mislykkes - alt efter hvilke grad af talent og professionelle holdning som arkitekter, ingeniører samt de udøvende entreprenører er i stand til at gennemføre. Her skal sammensætningen af disse bygninger føjes til de eksisterende gadeforløb og byrum- og gerne så mangfoldigheden og variationer giver de uventede oplevelser. Sådan skabes merværdi i forhold til det byliv, som vi alle hungrer efter skal udvikle sig positivt.

At det uventede kan skabe nye attraktioner og påvirke en anden brug af byens overflade - f.eks. den "femte facade" - taget, er jo tendenser, som også bør nå Odense i den fremtidige udvikling. I Aarhus har man med Salling Rooftop fået en helt ny attraktion, hvor byens uderum i et varieret og spændende rumforløb fra gadeplan er skubbet op på taget af Salling, med både en fantastisk vue over Aarhus by og Aarhus-bugten og med rig mulighed for ophold, udeservering og afslapning og nydelse af japansk inspirerede haverum og udsigtsmulighed.

Det er jo bl.a. sådanne forhold som vores bygningsmyndigheder og de nyvalgte politikere i By-og Kulturudvalget skal kunne have en holdning til og se det fremadrettede i. Bygninger skal jo forventes at stå i minimum 100 år eller flere med den byggeteknik og viden, som vi har i dag. Så det er i forhold til de samlede investeringer og hensynet til fremtiden - at godkendelser og definering af de byggede rammer skal kunne imødekomme disse mål. Dette er jo faktisk et stort ansvar - som kræver både god indsigt samt en forståelse af hvad god arkitektur er og kan bringe for udviklingen af vores byer.

Samtidig skal det bæredygtige element jo indgå i en større grad, som et betydeligt bidrag til FN's verdensmål herfor men også i forhold til, hvad vi overlader til de kommende generationer, som jo skal tilpasse og forandre vores byer til fremtidens mål og behov herfor. Brug af f.eks. begrønnede facader og tagflader i komposition med opholdsfunktioner kan jo være nye elementer, som vi forhåbentligt ser mere fremover - som modsætning og andre bud på mangfoldigheden til de mange hvide betonbyggerier, som skyder frem i disse år.

Når andre byer - som f.eks. Vejle i kraft af en flerårig markant og nu revideret arkitekturpolitik har været i stand til at få byen placeret højt på det visuelle Danmarkskort, med en række byggerier af høj arkitektonisk kvalitet er dette et interessant perspektiv.

Vejle er på trods af en størrelse som Danmarks niendestørste by i stand til at indtage en femteplads som handelsby - målt i omsætning. Dette skyldes en mangeårig vilje til at sætte værdien af en arkitektonisk udvikling højt - koblet med de flotte naturmæssige omgivelser omkring Vejle. God arkitektur skaber således merværdi til hele Vejle Kommune.

Så Odense - hvad venter vi på - lad os på skabt flere byggerier med kvalitet i højsædet - og med en mangfoldighed, som viser nye veje og måder at bruge arkitektur på - til gavn for os alle i årene fremover.