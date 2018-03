Kerteminde: Et visionært byggeri med afsæt i helende arkitektur kombineret med et dybtgående kendskab til borgerens behov.

Sådan omtaler Kerteminde Kommune det nye rehabiliteringscenter "Toften" i Munkebo, som indvies fredag 16. marts fra klokken 13.30-17.

Bygningen er special-designet og udset til at skabe rammen for effektiv rehabilitering i kommunen. Det er samtidigt et hus, som har rod i den nordiske tradition både i udtryk, materialevalg og som integrerer dagslys, natur og by i ét.

Toften giver ifølge kommunen mulighed for at udvikle fremtidens velfærdsteknologi i et samarbejde med erhverv og uddannelsesinstitutioner indenfor området./EXP