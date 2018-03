Vissenbjerg: Knud Jensen er en af hverdagens helte. Han reddede sin hustru, da hun fik hjertestop i deres hjem, og nu er han indstillet til prisen "Årets hjerteredder". Den reddede er Magdalena Jensen, Vissenbjerg, 63 år. Her er hendes egen beskrivelse: - Jeg har en meget lang "karriere" som hjertepatient. Fik min første kunstige aorta-klap i 1983 p.g.a. medfødt hjerteklapfejl. Vi havde tre små børn, den mindste var tre måneder, da jeg pludselig blev meget kortåndet og med masser af væske i kroppen. Et meget langt og svært forløb fulgte, men min dejlige klap holdt i 30 år! Desværre blev den angrebet af streptokokker i 2012. Lægen var ikke hurtig nok med at sende mig på sygehuset, hvilket resulterede i store bakterieangreb på klappen, aortabuen, mitralklappen samt en abscess. Jeg var gennem 12 timers operation - med meget lille forhåbning om et vellykket resultat - men jeg overlevede, fik otte ugers antibiotikabehandling i Skejby for at komme over den efterfølgende endocardit. Jeg fik en ny biologisk hjerteklap, aortabue, mitralplastik samt pacemaker. På dagen for hjertestoppet var manden i bad.

- Da han kom tilbage til soveværelset, fandt han mig livløs. Han ringede 112 - og fik hjælp af vagtlægen, som støttede ham i de følgende 18 minutter, hvor han gav mig hjertemassage samt kunstigt åndedræt. Falckredderne samt lægerne ankom, jeg blev stødt to gange af en hjertestarter. Der var et kortvarigt hjertestop igen om natten, men derefter gik det meget bedre.

