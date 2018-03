Nyborg: Ligesom i resten af landet er antallet af registrerede klamydiatilfælde også steget i Nyborg Kommune. Nu kan kommunens unge i alderen 15-25 år bestille en gratis klamydiahjemmetest online, hvis de har haft ubeskyttet sex.

- For nogle unge kan det være grænseoverskridende at gå til lægen og blive tjekket for en kønssygdom, men det er altså vigtigt at blive testet. Vi har derfor valgt at afprøve en ny ordning i 2018, hvor unge i alderen 15-25 år kan bestille en test på nettet, som man får tilsendt med posten i en diskret pakke. Det er på den måde et supplement til muligheden for at gå til egen læge, fortæller formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Jan Reimer Christiansen.

Fordi kun cirka halvdelen af de, som smittes, oplever symptomer på at være smittet, kan mange, uden at opdage det, risikere at give sygdommen videre. En ubehandlet klamydiainfektion kan blandt andet forårsage graviditeter uden for livmoderen og sterilitet for både mænd og kvinder. /EXP