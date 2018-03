Biler

Mark og Ann investerer i fremtiden og åbner nyt stort værksted

Mark Miari, værkstedschef og hans kone Ann Kølle Miari, direktør, har sammen kastet sig ud i et nyt, spændende erhvervseventyr. De gik for et halvt år siden i gang med byggeriet af et stort, nyt værksted, synshal og skadeservicecenter på Nyborgvej 427, som skal stå klar til åbning tirsdag den 3. april kl. 7. - Vi er spændte, og byggeriet har da også kostet os en del nattesøvn, når man ligger og tænker på alt det, man nu skal huske, at sådan et byggeri skal indeholde. Vi investerer omkring 20.000.000 kroner i opførelsen af fire nye haller, som tilsammen har et areal på 2300 kvadratmeter. Vi skal selv benytte os af de to haller. De to andre forventer vi at kunne udleje, siger Mark Miari. Autohuset Fyn Autohuset FynNyborgvej 427



Ejere: Ann Kølle Miari og Mark Miari.



Åbent: mandag-torsdag kl. 7-18 og fredag kl. 7-17



Facebook: Autohuset marslev og Fyn



Mark og Ann har siden 2012 drevet Autohuset Marslev, og i 2014 udvidede de med et værksted på Cikorievej. Et værksted, der bliver lukket, når de nye haller er klar til brug.

Tilbud til de faste kunder

- Vi åbner Autohuset Fyn her på Nyborgvej 427. Planen er, at selvom det har kostet os en masse millioner at opføre, så kan vi fortsat fastholde vores billige priser. Vi vil være de billigste på Fyn. Så vi matcher altid prisen og giver samtidig ekstra 10 procent i rabat. Men fordi vi vil være billige, så betyder det absolut ikke, at det vi udfører er dårligt arbejde. Tværtimod går vi meget op i at levere et godt stykke værkstedsarbejde. Vi yder en, syntes vi selv, enormt god service overfor vores kunder. F.eks. tilbyder vi gratis lånebil med fri kilometer. Vi afleverer altid bilen støvsuget og pæn. Og er man fast kunde hos os, tilbyder vi gratis dækhotel, fri sprinklervæske samt gratis synstjek, siger Mark Miari.

Åbningsdag og reception