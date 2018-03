Rudkøbing: Lørdag den 24. marts kommer Marstal Småborgerlige Sangforening sejlende til Rudkøbing. Ikke med færge, endnu, men det er dét hele besøget drejer sig om.

Sangforeningen vil gerne kvittere for den indsats, som Pernille og Torben Pryds i værtshuset Kasket Karl - og ikke mindst deres gæster - har gjort for at få solgt aktier i det selskab, som formentlig kan genoptage færgesejladsen mellem Marstal og Rudkøbing i forsommeren 2019. Med en helt ny færge. Tilsammen har gæsterne samt Pernille og Torben Pryds købt aktier for 15.000 kroner i færgeselskabet, og det vil sangkorets medlemmer gerne takke for. Det gør de ved en koncert i værtshuset kl. 13.00.

Omkring 20 af sangkorets medlemmer ventes at deltage.

- Det er en gestus, at de sådan kommer her og synger for os. Og det er flot, at de kommer så mange. Det er vi meget glade for, siger Pernille Pryds.

Sangkoret sejler til Rudkøbing i private både. Afgang fra Marstal kl. 11.00. Forventet ankomst i Rudkøbing kl. 12.30.