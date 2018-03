Faktarama

Sundhed: Hvis man bliver stresset af at læse til eksamen, skal man finde en hund og nusse den, skriver Videnskab.dk. Rådet kommer fra canadiske forskere, som sendte 246 studerende i hundeterapi. Lige før, lige efter og 10 timer efter hundenusningen udfyldte de studerende et spørgeskema om, hvordan de havde det. Ud fra svarene kunne forskerne konkludere, at de studerendes stressniveau faldt omkring 45 procent. Deres energiniveau steg med 37 procent, mens deres niveau af glæde steg med 27 procent. Undersøgelsen blev iværksat fordi mange universiteter har indført hundeterapi for studerende uden at der var en dokumenteret effekt. Det er der nu. (hafa) Kilde: The Telegraph/Videnskab.dk