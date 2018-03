Ønsket om at etablere et havneudvalg for Bagenkop Havn blev behandlet på kommunalbestyrelsesmøde mandag, hvor det blev endeligt vedtaget at etablere et råd.

Bagenkop: For et lille år siden godkendte den tidligere kommunalbestyrelse, at der for den kommunalt ejede Bagenkop Havn kan nedsættes et udvalg med den tekniske betegnelse paragraf 17, stk. 4-udvalg. Det er et midlertidigt, politisk udvalg, som kan varetage særlige opgaver og fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for blandt andet kommunalbestyrelsen. Den endelige beslutning er dog blevet at etablere et råd i stedet for et udvalg. Det blev godkendt under det seneste møde i kommunalbestyrelsen, hvilket formand for Teknik-, Trafik og Miljøudvalget Bo C. Nissen (K) udtrykte tilfredshed med. Årsagen er, forklarer han, at et råd egner sig bedre til behovet på Bagenkop Havn. - De ting, man har behov for at snakke om på Bagenkop Havn, egner sig ikke til sådan et udvalg. - Et paragraf 17, stk. 4-udvalg er et udvalg, hvor man har nogle visioner, man vil prøve at gå efter, og det er mit indtryk, at det vedrørende Bagenkop Havn drejer sig om praktiske ting, og at man vil have et råd, hvor man kan henvende sig til politikerne og spørge ind til, hvordan det forholder sig med forskellige ting, siger han.

Blander sig ikke i sammensætningen

Derudover blev det vedtaget at invitere Ristinge Havn med i rådet, hvis folkene bag den private havn ønsker det. Antal medlemmer og hvem, der skal sidde i rådet, skal politikerne dog ikke blande sig i, mener Bo C. Nissen. - Jeg tænker, vi arrangerer et møde på et tidspunkt og måske laver en lille dagsorden, hvor der kunne være et punkt med valg til rådet. Men det er op til dem selv at beslutte hvor mange og især hvem, der skal være med. Det er ikke sådan, at vi fra politisk side kommer og peger nogle ude. Det skal de helst selv finde ud af, siger han.

Fælles udvalg kan komme senere