Søndersø: Statistikker viser, at antallet af drenge, som dyrker gymnastik i alderen 6-13 år, er støt faldende, og det forsøgte DGI og FaceOff onsdag formiddag at få lavet om på i den nye springhal i Søndersø Hallerne.

Lokale drenge fra Søndersøskolen var derfor inviteret til en sjov omgang bevægelse med nogle af landets dygtigste gymnaster. Der blev skubbet til drengenes nysgerrighed og kreativitet ved at lave forskellige øvelser, som tog udgangspunkt i gymnastikkens mange sjove bevægelsesmuligheder.

- Det er mega sjovt, lød det fra en drengeflok, da avisens reporter tog temperaturen i den nye, flotte springhal i Søndersø.

Emil Smedegaard, der er projektleder på "aktiver 1000 drenge på 10 dage", håber meget på, at projektet får pirret de unge knægte.

- Nu står den på to uger fuldt pakket med workshops rundt på fynske folke- og efterskoler, et super kompetent og motiveret instruktørteam og en mission om at gentænke drengegymnastikken, og give den sport, som jeg og mange andre er passioneret omkring, et ordentligt boost, siger han.