Faktarama

Palæontologi: I 1860 fandt man i Tyskland et fossil af et vinget væsen, der blev døbt Archaeopteryx. Lige siden har vidensaben diskuteret, om den kunne flyve, svæve eller ingen af delene. Dén sag er nu afgjort. Et hold franske forskere brugte røntgenstråler til at kigge ind i det indre af de forstenede knogler. De konstaterede, at formen på knoglerne viser, at archaeopteryx har kunnet lette fra jorden og flygte fra rovdyr eller over forhindringer. Men ikke flyve længere ture i luften. Lidt i stil med den måde fasanen flyver på.

Archaeopteryx levede for 150 millioner år siden i det, der nu er det sydlige Tyskland. Den var ikke større end en skade, havde fjer på vingerne, skarpe tænder og en lang hale. Ofte er den blevet omtalt som den første fugl, men den skal snarere opfattes som en flyvende dinosaur, da den ikke er stamfar til vore dages fugle. (hafa)

Kilde: BBC/Videnskab.dk/Nature Communications