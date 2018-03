Læserbrev: Min viden rækker ikke til, at tage stilling til overenskomstforhandlingerne inden for det offentlige. Men når lærernes formand Anders Bondo Christensen påstår, at lærerne flygter fra skolerne grundet deres lave løn, så tror jeg ikke, det er sandheden, når en lærerløn ifølge mine kilder er rigtig god. Sandheden tror jeg snarere er deres arbejdsmiljø. Deres elever er for en stor del en flok forkælede og uopdragne børn, som ikke har lært hjemmefra, hvordan de skal opføre sig. Hvis der opstår en konflikt mellem lærer og elev, ved læreren udmærket, at han ikke får opbakning fra forældrene, og så er det svært at bevare motivation og arbejdsglæde. Da jeg for mange, mange år siden gik i skole, fik vi et par på hovedet, hvis man ikke opførte sig ordentligt, og jeg har aldrig følt mig uretfærdigt behandlet. Jeg fortalte det ikke hjemme, hvis jeg havde fået et par på hovedet, for så var jeg sikker på, at få et par stykker mere. Dengang var der ingen tvivl om, at læreren havde ret. I dag er det lige omvendt.