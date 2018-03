Debat: Par nummer syv

Læserbrev: Mandagens første SMS så sådan ud: "Se FAA, tåben fra Langeland skriver om dig på debatsiderne"!

Afsenderen var en bekendt, som vidste, at jeg af ren lede ved debatredaktør Gitte Kjeldal har afmeldt mit abonnement på FAA og ikke mere læser avisen, men nysgerrighed lokkede mig til køb af mandagsudgaven, hvor man kunne læse, at Erik Dagø og undertegnede af Anker Nielsen fra Bagenkop var blevet udnævnt til "Højrepopulismens Par Nummer Syv", og at vi lyver, Dagø i sin argumentation om de røde, og undertegnede i mine skriverier om muslimer.

Egentlig er jeg lidt stolt ved at være halvdelen af Par Nummer Syv, som i min barndom var det yderst populære og sejrrige cykelhold.

Dagø har i årtier kæmpet mod samfundets røde pest, og undertegnede har i flere år oplyst om den muslimske plage. Vi er begge blevet tilsvinet på det groveste, men efterhånden er verdens befolkning blevet klogere, de røde marcherer baglæns, og Europas befolkninger har indset at civilisationens overlevelse er forbundet med bekæmpelse af muslimsk indvandring.

Nr. 7 ligger forrest i feltet, mange af kombattanterne har indset, at Syverens strategi og taktik var rigtig bortset lige fra Anker Nielsen på sin kædeløse røde havelåge.

Anker Nielsen mener, at jeg er højrepopulist, og han har helt ret. Populisme stammer fra det latinske ord for folk, populus, og dækker over en politisk bevægelse med rødder i det jævne folks verdensbillede. Når røde taste-atleter mangler ukvemsord bruger de ordet "populisme" - lad os i stedet tale dansk og bruge ordet "folkelig".

Når jeg omtaler muslimer, taler jeg usandt, ja, jeg lyver, skriver Anker Nielsen fra Bagenkop, og fortsætter i samme spor, hvor han tidligere i FAA har kaldt mig en perfid hyler, eklatant og bevidst rabiat løgner en plattenslager, og meget mere af samme skuffe.

Hvor er den ansvarlige redaktør for debatsiderne? Undertegnede har skrevet utallige dokumenterede læserbreve om farer ved den muslimsk indvandring - hvor er Nielsens dokumentation for løgne?