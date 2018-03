Debat: Et manglende bogstav kan forvrænge

Læserbrev: Et bogstav med stor betydning i mit indlæg om Prins Henrik, hvor jeg skrev i overskriften "Giv mig en blomst men s jeg lever" - jeg kunne også have skrevet medens, nu stod der "mens jeg lever".

Jeg bad redaktionen om at rette det, men jeg har ikke kunne finde det, så der har nok ikke kunne blive plads til det. Men da jeg læste det, tænkte jeg, "men" kunne også godt bruges, det er også i tråd med hvad Arne Mariager skriver den 25. februar, det hul i havet vil overleve mange tidevande og storme i årene fremover. Arne Mariager mener også, at højtideligheden, da rustvognen satte sig i bevægelse og de spillede Prins Henriks march, blev et smil gennem tårer. Men klump i halsen og våde øjne tror jeg, vi er mange, der får, når en af vores smukkeste salmer, Johannes Johansens "Du, som har tændt millioner af stjerner" bliver sunget.

Da Dronning Margrethe fyldte 75 år var der mange, der sagde, at hun løj om Prins Henriks sygdom, hvor han så i de dage blev fotograferet under sydens sol. Så vidt jeg har forstået, er demens en sygdom, der kan komme snigende over en årrække eller som en tyv om natten, så på det tidspunkt har den nok være i anmarch, og så er det forøvrigt ingen skam at blive væk, hvis man ikke er budt, så hun har sikkert ment, at det var bedst han ikke deltog - guldbrylluppet blev sikkert aflyst af samme grund.

