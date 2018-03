Debat: Det er overhovedet ikke OK

Læserbrev: Først varslede de faglige organisationer strejke i udvalgte kommuner på blandt andet området daginstitutioner og skoler. Men så kom Sophie Løhde (V) og varslede lockout for de statsansatte; Kommunernes Landsforening fulgte op overfor deres ansatte og endelig fulgte også regionerne op med varsel om lockout.

I Kommunernes Landsforening var det kun Enhedslisten og SF, som stemte imod at udsende lockout-varslet.

Jesper Kiel fra Svendborg er EL's repræsentant i KL's bestyrelse.

Han udtaler: "Jeg vil gerne understrege, at det ikke er et enigt KL, der varsler denne lockout. Jeg stemte imod lockout-varslet i KL's bestyrelse. Lockouten er helt ude af proportioner. Det handler tydeligvis om at sætte de offentligt ansatte en pistol for panden, og presse dem til at droppe deres ellers rimelige krav."

Lige nu står hundredtusindvis af offentligt ansatte og frygter lockouten. De er med god grund bange for at det skal gå dem, som det gik lærerne i 2013, der jo blev tromlet af regeringen og KL. De frygter selvfølgelig at det hele er aftalt spil og ender med et regeringsindgreb, der kun tilgodeser arbejdsgiverne. Når de offentligt ansatte går ind i den her konflikt, skal de vide, at Enhedslisten støtter dem.

Det er jo provokerende, at de offentligt ansatte gennem flere år er pisket op i tempo, præsterer mere og mere, er fleksible, omstillingsparate, konstant sætter de sig ind i nye regler.

Under krisen holdt lønmodtagerne igen med lønkravene og tog dermed ansvar for den økonomiske situation. Nu buldrer økonomien af sted, og hele samfundet bliver rigere, men de offentlige arbejdsgivere vil ikke anerkende deres medarbejderes bidrag til det økonomiske opsving med fair lønstigninger.

Støt de offentligt ansatte.

Støt den danske model.