- For det første kunne jeg ikke fysisk være til stede i butikken selv. Det gjorde det svært for mig at sikre den kvalitet, som maden skal have. Hver gang. For det andet var der ikke så meget gennemgangstrafik i løbet af dagen, mens der var pænt med salg af mad ud af huset om aftenen. Så kunne det være ligegyldigt at have en ekstra butik, der er forbundet med flere udgifter, end jeg lige havde troet. Nogle gange er man nødt til at prøve tingene af og så lære af det, siger Breno Sales.

Det vil fortsat være muligt at bestille både dagens ret og anden form for takeaway, men fremover bliver maden tilberedt i caféen i Havnegade, hvor den også skal afhentes. Ifølge Breno Sales er der særligt to årsager til, at butikken i Korsgade måtte dreje nøglen om.

Café Apostrof havde eksisteret i mindre end et år, da han sammen med sin partner, Tommy Mose, åbnede det nye spisested i Korsgade. Samtidig havde makkerparret planer om at åbne en lignende takeaway i Svendborg. Den idé er nu skrinlagt. Det betyder dog ikke, at de er færdige med at udvide, understreger Breno Sales.

- Det handler ikke om, at vi har fået et slag over nallerne og nu er bange for at prøve noget nyt. Slet ikke. Men vi satte os ned i januar og talte sammen om, hvad der er bedst for Apostrof og vores forretning. I den snak kom vi frem til, at det gav mere mening at lave mad ud af huset fra caféen. De penge, som vi sparer, vil vi i stedet bruge på at åbne en "Apostrof Danish Burgers og Beers" i Brasilien, siger indehaveren og tilføjer, at han fik et tilbud fra en partner i sit hjemland, der var for fristende til at sige nej.

- Selv er jeg udlært kok her i Danmark, og det er jeg glad for, men forhåbentlig kan vi være med til at give flere unge brasilianere en læreplads og dermed muligheden for at udvikle deres evner til gavn for landet. Og så er jeg typen, der godt kan lige at lave nye og spændende ting, forklarer han.