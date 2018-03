Fynske Bank Fonden donerer henover de næste to år et stort beløb til Dansk Bridgefestival, der de seneste år har haft fast plads i Svendborg.

Svendborg: Det er noget af en gave, som er tilfaldet Dansk Bridgefestival, der hvert år foregår i Svendborg.

Gaven kommer fra Fynske Bank Fonden, der har doneret 200.000 kroner til festivalen.

Pengene vil i den grad til at gøre en forskel for arrangørerne, Danmarks Bridgeforbund. Det forklarer forbundets direktør, Charlotte Fuglsang.

- Festivalen vokser jo hvert år, og vi har måttet tage tennishallen i brug, fordi vi ikke kunne være i idrætshallen. Når man tager sådan en tennishal i brug, er der nogle krav om varme, gulvet skal beskyttes, der skal være toiletvogne og så videre, ligesom vi har et stort it-setup, forklarer hun.

Dansk Bridgefestival Dansk Bridgefestival 2018 finder sted i Svendborg Idrætscenter mellem 6. og 15. juli. Det bliver femte gang, den bliver afholdt i Svendborg. For fem år siden indgik Dansk Bridgeforbund en aftale med Svendborg om at flytte bridgefestivalen til Svendborg. En aftale, der blev forlænget i 2016 og betyder, at Svendborg udover 2018 også huser turneringen i 2019. Bag festivalen står Dansk Bridgeforbund, mens Svendborg Bridgeklub er storleverandør af frivillige, som sørger for, at det hele glider, som det skal.

- Den her donation betyder, at vi kan sikre, at hele opsætningen omkring festivalen er i orden, og at deltagerne får en ordentlig oplevelse. Donationen giver os mere ro på, siger hun.

Direktøren forklarer, at man med donationen samtidig kan holde deltagerprisen nede på et fornuftigt niveau, hvilket er vigtigt for arrangøren.

- Vi lægger ret stor vægt på, at det her er en breddebegivenhed, hvorfor vi meget nødigt vil skrue alt for meget på priserne. Det skal aldrig være sådan, at man skal overveje med sig selv, om man nu vil ind og spille en bronzeturneringen på grund af prisen, siger Charlotte Fuglsang.