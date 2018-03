Særslev: Der var jubel på efterskolen i Særslev mandag, da fem elever fra skolens hold i e-sport vandt den landsdækkende konkurrence EDU CUP i computerspillet League of Legends.

Folkeskoler, efterskoler, erhvervsskoler og gymnasier, som alle har til fælles at have e-sport på skoleskemaet, deltager i turneringen, og de fem drenge vandt derfor over en del ældre og mere modne spillere, fortæller den stolte underviser Tenna Christensen.

- Jeg er eddermane stolt. Det kan jeg godt sige. Drengene har kun spillet sammen siden august, da de startede på skolen, så de har fundet hinanden forholdsvis hurtigt. De er også ubesejrede i otte måneder, beretter hun.

Turneringen er foregået på den måde, at de forskellige skolers hold har mødt hinanden én gang om ugen efter 'vind eller forsvind-konceptet'. Finalen mandag blev vundet over Skrødstrup Efterskole, hvor man måtte ud i tre kampe for at finde en vinder.

- Resten af efterskolens elever sad og fulgte med i kampen på storskærm, så da drengene havde vundet, strømmede eleverne ind i computerrummet og lykønskede dem. Det var fantastisk, siger Tenna Christensen.

Præmien for at vinde skoleturneringen lyder på fem billetter til den store e-sportturnering Copenhagen Games i påsken, hvor drengene selv skal deltage i turneringen, som har en præmiesum på 10.000 kroner til vinderne.

Drengene, som nu skal til København og spille, er Mads Olsen, Mads Kreiner, Nicklas Poulsen, Nikolaj Asbjørn Mejlby og Gustav Birch Joost.