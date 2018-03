Kunst

13 elever fra Fredericia Gymnasium udstiller i den kommende måned kunstværker på Shell-tanken på Egeskovvej. Det har været motiverende for eleverne, og tankejere kalder det uforpligtende og uformelt.

Fredericia: Konstruktivisme. Ordet er næsten ligeså indviklet at udtale, som det er at forstå kunstgenren. Det blotte øje ville kunne se forskellige former klippet ud i pap, klistret på et nyt stykke pap. Cirkler, trekanter, søjler. Sort, rød, orange og hvid. Hele ideen med konstruktivisme er, at det skal være rart at se på. Der er ikke nødvendigvis et facit, og det behøver ikke ligne noget specifikt. “ Det er som en ligning. Farver udligner, skaber dynamik og balance. Sidse Lund Poulsen, 2.n. - Det er som en ligning. Farver udligner, skaber dynamik og balance, siger Sidse Lund Poulsen. Hun er 18 år og går i 2.n på Fredericia Gymnasium.

En god idé

I mandags gik 13 elever på billedkunst-linjen på gymnasiet i gang med at sætte lamineret kunst op på tankstationen på Egeskovvej. Ugen op til var gået med at udvikle deres kunstværker, hvilket var sket efter inspiration efter et besøg på tankstationen. Her havde de taget billeder af alverdens ting. Alt fra en tandrem til hele tankanlægget. Kunsten, der er kommet ud af sidstnævnte, er Preben Pedersens favorit. Han og hustruen Poula ejer Shell-tanken, og da de blev kontaktet af billedkunst-læreren Jaana Kreth med spørgsmålet om, hvorvidt eleverne måtte udstille deres kunst på Egeskovvej, var de ikke et sekund i tvivl om svaret. - Vi sagde ja med det samme. Vi synes, det er en rigtig god idé, hvor de unge også får deres kunst ud i den virkelige verden. Oplevelsen er, at vores kunder ofte stopper op, kigger på kunsten og kører derfra med et smil på læben. Mange af dem, der kommer her, kommer måske ikke lige på kunstmuseum med jævne mellemrum, fortæller Poula Pedersen.

Motiverende proces

Planen er, at kunstværkerne skal hænge på tankstationen en måned. Derefter vil ejerne og læreren evaluere på processen. For gymnasieeleverne i billedkunstlokalet har det være et interessant forløb, og at slutresultatet hænger ude i den virkelige verden, er de alle begejstrede for. Oplevelsen af, at de har lavet kunst til en modtager og ikke til udstilling internt har været motiverende og spændende. - Det er sjovere og mere motiverende at nå ud til et rigtigt publikum med sin kunst, siger Jaana Kreth, billedkunstlæreren. Eleverne nikker.

Følelser frem