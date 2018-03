Mødet mellem mennesker skal styrke det kulturelle bånd mellem Danmark og Tyskland. Det er ambitionen i et nyt treårig kultursatsning, der er igangsat af kulturminister Mette Bock (LA).

Legen med det danske og tyske sprog i "Bertolt Brechts Svendborgdigte" skal understrege, at det ikke er alt, man forstår i mødet med mennesker i et nyt land. Faktisk lærte den tyske dramatiker Bertolt Brecht aldrig selv dansk, men alligevel førte mødet med det sydfynske noget med sig, der bliver husket i dag. Digtene. Men det er ikke kun på Svendborgs egnsteater, Baggårdteatret, det kulturelle bånd mellem Danmark og Tyskland er kommet på programmet. Det Internationale Kulturpanel med kulturminister Mette Bock (LA) ved roret har i år igangsat en treårig satsning, der skal støtte og udbygge det kulturelle samarbejde med Tyskland. Tre år med kulturudveksling Fra 2018 til 2020 skal det kulturelle bånd mellem Danmark og Tyskland styrkes gennem kulturudveksling.Overordnet skal indsatsen bidrage til at udvikle forholdet mellem landene, og konkret er målet at opprioritere kulturudvekslingen for at etablere nye og langsigtede samarbejdsrelationer.



Indsatsen er tilrettelagt i et samarbejde mellem Kulturministeriet, Den Danske Ambassade i Berlin, Statens Kunstfond, danske kulturinstitutioner og kunstnergrupper. De tyske samarbejdspartnere er bladnt andet det tyske Udenrigsministerium.



Projektet er forankret i Det Internationale Kulturpanel, der består af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet og de centrale aktører inden for Danmarks kulturudveksling med udlandet. - Det kulturelle bånd handler om det mellemmenneskelige, som er rigtig vigtigt. Derfor er det dansk-tyske samarbejde også blevet en del af den satsning, som Det Internationale Kulturpanel har sat i gang, siger hun. Således var det også oplagt, at Baggårdteatret skulle inviteres til Berlin for at opføre stykket, hvor Brechts Svendborgdigte for første gang er blevet oversat til dansk. - Baggårdteatres tur til Berlin er et meget godt eksempel på relationen mellem Danmark og Tyskland. For alle i Tyskland kender jo Brecht, og samtidig handler det om Svendborgdigtene, fordi Brecht havde en særlig relation til Danmark. Så det, at man tager ned med en Brecht-forestilling med tyske kunstnere involverede - det er det, kultur kan på tværs af grænser, siger Mette Bock.

Personligt bånd til det tyske

Selv har kulturministeren et særligt forhold til vores nabo mod syd. Som tidligere formand for Grænseforeningen og med en mand, der stammer fra Flensborg, har hun personligt en stor interesse for de dansk-tyske relationer, og der er særligt nu grund til at fokusere på forholdet med Tyskland. - Der er den aktuelle krog, at det i 2020 er 100 år siden, vi flyttede grænsen mellem Danmark og Tyskland. Sådan en historisk krog synes jeg altid, man skal bruge. Dels til at lave noget folkeoplysning og dels til at se, om man kan folde det historisk set tætte bånd mellem landene mere ud, siger hun. Det skal blandt andet ske med kulturmøder mellem kunstnere fra begge lande. - Jeg håber, at der i det mellemmenneskelige møde kan blive opbygget nogle relationer, som kan føre mere med sig. Det, vi kan gøre fra officielt hold, er at sætte nogle rammer, men vi kan ikke tvinge en dansk og en tysk digter til at lave noget sammen. Men hvis vi kan skabe en ramme, hvor de kan mødes, kan det være, vi har været med til at så et frø, siger Mette Bock.

Borgerne løber foran