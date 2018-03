Ærø: Hvordan bliver Ærø en bæredygtig ø? Det spørgsmål blev rejst under efterårets valgkamp, og nu vil det nyvalgte medlem af kommunalbestyrelsen Jens Weiss (S) sætte fornyet fokus på det. Derfor har han taget initiativ til et møde fredag den 16. marts, hvor interesserede blandt andet kan høre om mulighederne for at søge støtte i fonde og EU til eksempelvis at omlægge til økologi.

- Jeg vil gerne samle alle de mennesker, der vil et bæredygtigt Ærø. Det skal ikke nødvendigvis være økologisk, men bæredygtigt, siger han og nævner som eksempel det nye initiativ om at starte et mikromejeri, som vil kunne aftage en del af den mælk, der ellers fragtes af øen.

Ifølge Jens Weiss er der mange gode initiativer og idéer, og for at komme videre er det vigtigt, at de, der vil bæredygtighed, hjælper hinanden.

- Det er en stor mundfuld og et stort arbejde, men der er kun en ting at gøre, og det er at hoppe om bord og få så mange mennesker med som muligt, siger han.

På mødet, som holdes kl. 14 på rådhuset, vil man kunne høre oplæg af Nikolaj Bjerring Jensen, som er cand.scient. i molekylær ernæring og fødevareteknologi, Morten Brixtofte Petersen (RV), medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, og Freddy Blak, mangeårigt medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet.

Freddy Blak kan i øvrigt opleves på slap line igen om aftenen, hvor han holder foredrag om sit virke i europæisk politik gennem mange år. Det foregår i Mamrelunden, Pilebækken 30 i Ærøskøbing, kl. 18.30-20.30.