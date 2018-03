73 har foreløbig søgt om at blive optaget på den treårige blå HF på HF & VUC Fyn Ærø. Det er en stigning på over 50 procent i forhold til i fjor.

- Vi har sammen med navigationsskolen været ude og gøre mere reklame på efterskoler, og HF & VUC Fyn har udvidet markedsføringsbidraget, og det har heldigvis resulteret i flere elever, siger han og mener også, at den skolehjemordning, som betyder, at elever under 18 år kan bo og få mad gratis, har fået flere til at søge, fordi den giver både elever og forældre tryghed.

Oveni de 73, som kan nå at blive endnu flere, skal lægges en håndfuld primært lokale ansøgere til den toårige HF. Det tal er der først overblik over til maj, men det plejer at nå et niveau, så der er til en hel klasse, fortæller Morten Kjerulff, som blandt andet forklarer det rekordstore ansøgertal med en større markedsføringsindsats.

- Det er jeg glad for, det må jeg sige, siger han om tallet, som står i skærende kontrast til et rekordlavt optag sidste år, hvor kun 44 sendte en ansøgning til HF Søfart i Marstal .

Morten Kjerulff vil ikke juble for alvor, før den almindelige HF-klasse er en realitet, men det vil Jeppe Carstensen, rektor på Marstal Navigationsskole, godt.

- Det er helt fantastisk. Ud fra et økonomisk perspektiv er vi over det, vi har satset på. Det er vi sgu glade for, siger han.

Jeppe Carstensen peger på, at det er et problem for fremtidens blå Danmark, hvis der ikke bliver uddannet nok nye, unge søfolk. Derfor er det flotte optag vigtigt, siger han.

- Det betyder reelt, at vi bryder den tendens, vi har set gennem de senere år, hvor vi kun har set faldende tal. Det, at vi ser stigning, giver optimisme for fremtiden. Vi er nødt til at have fat i de unge mennesker, og nu har vi taget det første spadestik, i og med at vi har øget med 50 procent, siger han.

I 2017 var ansøgertallet på HF Søfart 44, mens det var godt 50 i 2016. Ansøgningsfristen er torsdag den 15. marts.