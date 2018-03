Fredericia: I weekenden dyster landets fremmeste kokke- og tjenertalenter om at vinde titlen som henholdsvis Årets Kok og Årets Tjener 2018.

Spørger man bookmakerne, så ryger prisen som Årets Kok til Fredericia. NordicBet har sat odds på weekendens konkurrence, og Kristoffer Ringsing fra Ti Trin Ned er ifølge betting-siden favorit til at løbe med titlen. Det skriver NordicBet i en pressemeddelelse.

Man kan få pengene 3,25 gange igen, såfremt Ringsing bliver bedømt som den bedste bag gryderne - dog tæt forfulgt af Nicolai Schmidt Skadborg fra københavnske Restaurant Paustian.

Også i kategorien Årets Tjener har Ti Trin Ned en god chance for at løbe med guldet. Her er Karina Grand Kannegaard med i feltet, og hende får man pengene 3,80 gange igen for, hvis hun vinder. Storfavorit i den kategori er dog Nicolai Martens fra Kong Hans Kælder.

Konkurrencen arrangeres af Horesta og 3F, og den afgøres 18. marts i Messecenter Herning.