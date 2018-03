Faaborg/Ringe: "Styrket erhverv i gadeplan" hedder projektet, og forleden var der kickoff-møde på Hotel Færgegården.

Butiksejerne har fået et tilbud, der kan være svært at sige nej til. Et to-årigt gratis undervisningsforløb, hvor de bliver klædt på til at klare sig i en detailhandel, der er i benhård konkurrence med netbutikkerne.

Foreløbig har cirka 30 butiksejere i Faaborg og Ringe sagt ja tak.

- Amazon.com er her jo også i morgen, og planen er ikke, at vi skal minde om dem. Men vi skal lære af dem og bruge digitalisering til at at sælge og kommunikere bedre, lød det i peptalken fra projektleder Helge Padegaard, der til daglig er tilknyttet Byg, Plan og Erhverv i Svendborg Kommune.

Projektet, der har fået fem millioner kroner i støtte fra EU, er et fællesprojekt for de fire sydfynske kommuner Faaborg, Svendborg, Langeland og Ærø. Og tilbuddet er blevet vel modtaget. I alt er der budget til at uddanne 100 butiksejere - og over 80 af pladserne er allerede booket, inden projektet rigtig er gået i gang.

Men det gør det nu. I løbet af april vil butiksejerne i Faaborg-Midtfyn få besøg af en konsulent, der sammen med butiksejerne skal identificere, hvad deres behov er. Der skal laves en handleplan.

Og til maj starter et skræddersyet kursusforløb for den enkelte.

En af dem, der deltager fra Faaborgs butiksliv, er Jeppe Skov fra Barlebo Ost og Delikatesser.

Han overtog butikken for halvandet år siden, og ser frem til at blive klædt bedre på til at kunne skabe et fornuftigt levebrød. Kokkeuddannede Jeppe Skov erkender blankt, at han mangler noget erfaring i at begå sig i den digitale verden.

- Det her er et fantastisk tilbud for en, der har så lidt butikserfaring som mig. Jeg kommer jo fra en håndværkerverden, og ja, det halter med min Facebookside, og jeg har heller ikke nogen hjemmeside. Jeg regner med at få nogle gode værktøjer, så jeg kan klare mig. Jeg håber også at blive skarpere, når det gælder butiksindretning. Jeg har brug for en, der kan lære mig at se på butikken med kundernes øjne, siger han.