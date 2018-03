Svendborg: Hvem kører rundt i en koksgrå Peugeot 406 med en skade på højre forskærm og kofanger?

Det spørgsmål stiller politiet efter et færdselsuheld i krydset ved Nyborgvej og Linkenkærsvej tirsdag lidt efter klokken 14.

Her blev en 64-årig kvindelig bilist påkørt bagfra af i mand i den koksgrå Peugeot, men i stedet for at stoppe og give sig til kende kørte han videre fra uheldsstedet.

Kvinde kom kørende ud af byen og skulle dreje til højre ad Linkenkærsvej ved Fakta. Hun holdt tilbage for en cyklist, da hun blev påkørt bagfra.

Manden fortsatte efter uheldet videre gennem krydset, holdt kort efter ind i højre side, steg ud og vurderede skaderne på sin bil, inden han satte sig ind i bilen igen og kørte videre.

- Hvis der er nogen, der har set uheldet eller ved, hvem der kører i sådan en bil, så vil vi meget gerne vide det, siger kriminalassistent Steen Foged fra Fyns Politi i Svendborg.

Manden beskrives som 25-30 år, ca. 185-190 cm høj, almindelig af bygning med kort, sort hår, der stritter i midten. Den koksgrå Peugeot 406 tabte i forbindelse med uheldet en navkapsel, og kvinden mener, at bilens nummerplade starter med AU.

Manden vil blive sigtet for overtrædelse af færdselslovens paragraf 9, der siger, at en trafikant er forpligtet til straks at standse ved et færdselsuheld - uanset hvem der er skyld i uheldet.

Ingen kom noget til.