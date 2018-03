Et afbud kan føre til helt nye vindere. Det ved vi fra fodbold, hvor Danmark på afbud vandt EM i 1992, da Jugoslavien på grund af borgerkrigen ikke stillede op. Ved den årlige cyklekonkurrence i Thorvald Ellegaard Arena for syvendeklasser i Odense, ville præsten ikke slippe sine elever fra Kroggårdsskolens konfirmationsforberedelse, og det førte til et afbud.

Det åbnede for Højmeskolen, der kom ind i finalerne på dette afbud, og de viste sig at være i stand til at erobre sejren. Skolen var også meget tæt på at have kvalificeret sig direkte til finalerne i forvejen. Men det var altså Kroggårdsskolens plads, de overtog.

- Ærgerligt for Kroggårdsskolen, at de ikke fik lov til at stille op i vores guddommelige cykelarena med højt til loftet. Men jo godt for Højme. De var bedst på banen og i flere af de andre tællende discipliner, fortæller turneringsleder Allan Poulsen fra Cykling Odense.

At det kan nytte at stræbe højt trods nederlag og dermed alligevel sejre til sidst, kunne den firedobbelte verdensmester Alex Rasmussen være beviset på. Han så de odenseanske syvendeklassers fight om medaljerne, og det var også ham, som uddelte medaljer og pengepræmier. De vindende fik 1500 kroner og guldet.

På andenpladsen kom Sct. Hans Skole og tredjepladsen blev Hunderups. Tarup blev nr. fire.

Senere på året kommer sjetteklasserne til arenaen for at afgøre, hvem der er bedst til at konkurrere på cykel. Sparekassen Fyn sponserer turneringen, der i omfang er et af de største motionsarrangementer for skoleelever i Odense.