Da landstræner Åge Hareide ankom til Danmark havde han en forestilling om værdien i at spille med tre stoppere.

Det der i første omgang så godt ud på papiret med Andreas Christensen liggende som den midterste som en slags elegant Franz Beckenbauer med carte blanche til at støde frem foran de to andre stoppere viste sig ret hurtigt at være en fejl rent defensivt.

Den konstellation og formation gjorde tilsyneladende landsholdsanfører Simon Kjær usikker, fordi Kjærs største kompetencer ikke er at tænke så meget i rum og evne til selv at støde frem, hvis de to andre stoppere presses.

Kjær er meget mere sikker og pålidelig med blot en anden stopper som makker i en fire-kæde, og det er dybest set også den erkendelse, der har bragt Danmark hele vejen til VM i Rusland.

Onsdag aften på Ole Trafford viste Kjær igen, hvilket stof han er lavet af. Efter en pause fra startopstillingen i FC Sevilla blev han kastet for løverne fra Manchester United og viste stor klasse, da andalusierne begik, hvad mange opfattede som en stor overraskelse ved at sparke José Mourinhos mandskab ud af Champions League.

Kjær havde tydelige problemer de første 10-12 minutter med timingen i indgrebene mod betonklodsen Lukaku og havde et par sitrende fremlægninger, der endte i ingenmandsland.

Men Kjær er en fighter og en vinder og han åd sig ind i kampen og havde flere gode indgreb, hvor han også stødte frem og lukkede de hurtige stikninger frem til Uniteds forreste. De kunne have gjort ondt, hvis Sevilla bare havde bakket.

I stedet fik Kjær mere og mere selvtillid, selv om starten var forvirrende. Typisk for Kjær kastede han sig også heroisk ned i et par United-hug og fik måske lige akkurat presset skytten til en dårligere afslutning.

Samarbejdet med stopper-kollega Clément Lenglet blev stærkere og stærkere og Lukaku blev holdt nede.

Simon Kjær voksede og viste prøver på sine perfekte diagonalpasninger, der kan forrykke enhver defensiv, fordi der er knald på de bolde.

José Mourinhos taktik faldt fra hinanden og gav også de bageste mere sikkerhed, fordi det ganske vist kunne være klogt nok at satse på kontra mod Sevilla, men ikke i den form. Store N'Zonzi og Banega på sevillianernes bageste midtbane fik overraskende for dem selv lov til at spadsere rundt med bolden uden at være sat under hårdt pres. På den måde kunne de med deres boldsikkerhed beherske United-spillerne og finde rum foran værternes bageste kæde, der konstant blev sat på hårdt arbejde.

Simon Kjær tvang sig igennem det sidste hektiske United-pres og kunne være stolt og på den facon få en perfekt optakt til at få talt mere spansk, når Danmark i den kommende tid prøver sig af i Brøndby og Aalborg mod Panama og Chile.

Landsholdsudtagelsen forleden afslørede vel også, at Hareide trods afbud fra Andreas Bjelland og Jannik Vestergaard ikke kigger efter deciderede stoppertyper. Det har i hvert fald været påtrængende at give venstrebenede Nicolai Boilesen og Jonas Knudsen chancen også for at presse tilbagevendte Riza Durmisi på en position, hvor højrefodede Jens Stryger Larsen har bidraget med noget andet.

Boilesen har så efteruddannet sig som et alternativ til venstre midterforsvarer i FC København, mens Jonas Knudsen også i en VM-slutrunde kan være et alternativt våben, fordi Esbjerg-knægten fra Ipswich kan kaste ubehageligt lange indkast. Her har Danmark jo typer som Nicklas Bendtner, Andreas Cornelius og Youssuf Poulsen, der er modige nok til at skrue sig op i højderne.

Og såmænd Simon Kjær, der også offensivt ved dødboldene ikke er bange for at kaste sig i skærsilden.