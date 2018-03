Arbejdet med at skabe jernalderområdet ved Ringe Sø kommer nu et skridt nærmere. De første sponsordyr er på plads, og der er plads til flere.

Hun er sammen med Charlotte Kjærgaard hovedkræfterne i skabelsen af jernalderområdet ved søen, og det er blandt andet muligt, at sponsorerer "jernalderdyr" som en ulv, høne eller et vildsvin. Desuden er det tanken, at der også skal findes sponsor til menneskefigurer, og er man interesseret, skal man kontakte Evita Rosdahl på evita.rosdahl@gmail.com for flere informationer.

"Vi søger fortsat sponsorer til figurer og dyr. Man har også lov til at slå sig sammen som virksomhed, hvis det giver mening", oplyser Evita Rosdahl i en mail.

Det er virksomheder og institutioner, der har sponsoreret dyrene, og tanken er, at flere skal følge trop.

De er dog ikke i levende live, men derimod skåret ud i træ, for der er nemlig tale om de første såkaldte sponsordyr, der skal sættes op i jernalderområdet.

Dyr og figurer er tredje etape af jernalderområdet, idet der allerede er lavet en legeplads og en langhytte med tilhørende borde og bænke. Desuden skal der laves en bålplads og opsættes informations-skilte, som gør folk klogere på jernalderen.

Projektet forventes at løbe op i cirka en million kroner. Legepladsen koster 300.000 kroner, og det beløb har kommunen betalt som erstatning for en slidt naturlegeplads i området. Resten af pengene i projektet skal de to ildsjæle skaffe, og flere fonde har blandt andet spyttet penge i projektet.

Også Øhavsmuseet har kastet sig ind i arbejdet med at få skabt jernalderområdet, idet museumsfolkene skal stå for formidlingen i området, og netop Ringe og især søområdet er oplagt til det, idet stedet var tæt befolket i jernalderen. Blandt andet findes Fyns næststørste gravplads her.

Desuden har produktionsskolen henvendt sig for at bidrage. Tanken er, at skolen skal lave bålstedet.