Læserbrev

Jeg er en kørestolsbrugende, ældre herre på 81 år, som er dybt afhængig af min hjemmehjælp. Det har jeg været, siden jeg for snart 15 år siden blev syg og mistede evnen til at gå. Med årene er jeg blevet stadigt dårligere og får i dag seks besøg i løbet af dagen fra mine fantastiske hjælpere.

Jeg hører ofte, at hjemmehjælpere bare er nogen, der tørrer røv på gamle mennesker. Sådan en udtalelse er ofte sagt af den slags mennesker, min datter vil kalde "kedelige typer". Kedelige typer, der ikke har en hujende fis forståelse for, hvor vigtig en hjemmehjælper er for os, der har brug for deres hjælp. Og ja, det er vigtigt at få tørret røv, men hjemmehjælpere gør så meget mere end det.

Mine hjemmehjælpere fra Brobygruppen er nogle forfærdeligt søde mennesker, der fortjener at få rosende ord med på vejen. De er høflige, hilser altid godmorgen, banker på min soveværelsesdør inden de åbner, hvis jeg har brug for noget i de øverste skabe, tager de det ned til mig. Hvis de skal vente på mig, mens jeg er på toilettet, ryster de min dyne, fjerner min kaffekop. Små ting, som for alle jer andre bare er noget, I gør, men for mig er uoverstigelige udfordringer.

Uden mine hjemmehjælperes besøg ville jeg ligge i min seng døgnet rundt, og den tanke er ikke til at bære. Så selvfølgelig er jeg utroligt taknemmelig for den hjælp, jeg får. Fordi det, på trods af mine stadigt stigende udfordringer, hjælper mig til at leve et stille, men værdigt liv.

Så tænk dig om, hvis du får lyst til at benævne hjemmehjælpere som nogle, der bare tørrer røv på gamle mennesker. Vis dem den respekt, de fortjener. De gør en kæmpe forskel i mange menneskers liv.

Tak piger.