Lokaldebat: Uligheden er ikke så markant i den offentlige sektor

Maja Julskjær (MJ) refererede tirsdag debatten på kommunalbestyrelsesmødet mandag angående lønforskelle mellem mænd og kvinder. Enhedslisten stillede forslag om at sikre ligeløn mellem mænd og kvinder begrundet ud fra en statistik fra det samlede danske arbejdsmarked, hvor der er en indkomstforskel på cirka 15 % mellem mænd og kvinder.

Det fik MJ til at skrive, at "kommunalt ansatte kvinder tjener 15,4 % mindre end mænd". Dette er imidlertid forkert, da den store lønforskel især stammer fra det private arbejdsmarked.

Tal fra vores kommune (fra medio 2017) viser, at kommunalt ansatte kvinder i FMK får 6,5 % mindre i løn end kommunalt ansatte mænd. Denne forskel kan der være en række forklaringer på, men udgangspunktet er, at i den offentlige sektor får man lige løn for samme arbejde, uanset om man er mand eller kvinde. Og på de fleste områder er lønforskellen i FMK på forskellige hovedområder indenfor +/- 3 % mellem mænd og kvinder.

Ca. 6 % af den samlede lønudbetaling i FMK forhandles som lokale løntillæg. Her er der en forskel på mænds og kvinders andel, idet kvinders tillæg i % af mænds tillæg er 56 %, d.v.s. hver gang en mandlig ansat får et tillæg på 100 kr., så får en kvinde kun 56 kr. Den forskel finder jeg problematisk, og som MJ rigtigt skrev, så har vi i FMK igangsat en analyse af, hvorfor disse lokale løntillæg især kommer mænd til gode. Vi vedtog onsdag at fremskynde arbejdet med denne analyse med det formål, at vi FMK kommer så tæt som muligt på lige løn for samme arbejdsindsats uanset køn. Et godt formål, som også nævnes hvert år d. 8. marts på Kvindernes Kampdag!