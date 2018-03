fodbold

David Gulløv tager endnu en periode som formand for Fredericia KFUM. Tre forældre er gået ind i et nyt sportsudvalg.

Hen blev genvalgt ved klubbens generalforsamling søndag, hvor særligt én episode glædede formanden. Nemlig da det blev oplyst, at der var plads til én mere i bestyrelsen.

- Så var der tre, som rakte hånden op. Vi overvejede, om der skulle laves kampvalg til bestyrelsen, men det viste sig, at de gerne ville tage del i det sportslige arbejde, siger David Gulløv.

Bassepris og årets trænere Ved Fredericia KFUM's generalforsamling 11. marts blev der uddelt to priser.Basse-prisen: Gik til Henrik Ruppert, som gør et stort og ofte usynligt arbejde med opdatering af klubbens Facebook-side og hjemmeside. Og i øvrigt altid er klar til at hjælpe med aktiviteter, hvad enten det er stævner eller fyrværkerisalg.



Årets trænere: Her blev trænerne for klubbens U11-pigehold valgt, nemlig Søren Jørgensen, Jesper Laursen, Preben Hamann og Michelle Quist. De har skabt et godt træningsmiljø, siger formand David Guløv. "Det er en afdeling, der vokser. Nogle af pigerne vil ikke med ud til kamp, men rigtig mange vil gerne komme til træning, fordi de synes, det er sjovt".

I stedet blev der nedsat et sportsligt udvalg på i alt fem personer, hvor også den garvede klubmand Ejvind Hansen er med.

KFUM-formand David Gulløv glæder sig over, at flere forældre vil tage en tørn.

- For en måned siden havde jeg et møde med et par forældre, som gerne vil arbejde med en ny måde at engagere forældrene på. Jeg synes, det er enormt positivt, at flere forældre på den måde er klar til at gøre en forskel for deres område, siger KFUM-formanden.